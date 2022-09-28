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    Почти половина магистральных железных дорог не ограждена – депутат Мажилиса

    28 Сентября 2022, 13:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Обеспечить ограждение магистральных железнодорожных путей считает необходимым депутат Мажилиса Парламента РК Елдос Абаканов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мажилисмен обратился с депутатским запросом к первому заместителю Премьер-Министра РК Роману Скляру и Генеральному прокурору РК Берику Асылову.

    «Только за последние пять лет из-за отсутствия ограждающих устройств под колесами поездов оказалось более 700 человек, из них 425 случаев – с летальным исходом, 35 детей, а также совершено свыше 8 500 наездов на скот. По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, на сегодняшний день развернутая длина магистральных путей составляет 21 тыс. км, всего подлежат к ограждению 18,4 тыс. км, из них ограждено 9,7 тыс. км, потребность в ограждении составляет 8,6 тыс. км. То есть, почти половина не обеспечена необходимым уровнем безопасности перехода ЖД путей», – сказал Е. Абаканов.

    Мажилисмен отметил, что отсутствие оградительных устройств вызывает негативные отзывы со стороны представителей крестьянских хозяйств и жителей близлежащих к железной дороге поселков, которые несут потери в результате наездов на их скот.

    Депутат просит провести глубокую ревизию железнодорожных магистральных путей на предмет соответствия действующим стандартам ограждающих устройств, исключающих выход посторонних лиц и скота на железнодорожные пути и, в случае необходимости провести внеплановую проверку в отношении АО «НК «КТЖ» по порядку эксплуатации верхнего строения пути и наличия ограждающих устройств на железнодорожных путях. Также, по мнению Е. Абаканова, нужно дать поручение уполномоченным органам совместно с национальном перевозчиком АО «НК «КТЖ» выделить необходимое количество средств и утвердить план по завершению строительства требуемого количества ограждающих устройств в ближайшие три года.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Правительство РК КТЖ Происшествия Генпрокуратура Мажилис Транспорт Железная дорога
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