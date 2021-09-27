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    Почти половина казахстанцев мечтают путешествовать

    27 Сентября 2021, 14:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны данные социологического исследования о путешествиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК.

    Сегодня во Всемирный день туризма, который был учрежден в 1979 году для привлечения внимания международного сообщества к социальному, культурному и экономическому значению туризма, Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК напомнил результаты последнего опроса казахстанцев о путешествиях.

    Опрос проводился в 2019 году, когда пандемией еще не были внесены корректировки в привычный образ жизни людей. Казахстанцы ответили на вопрос о том, удались ли им путешествия в другие страны или еще нет, и что они думают по этому поводу.

    Почти половина всех опрошенных настроена оптимистично относительно путешествий в другие страны. Так 46,7% респондентов положительно относятся к путешествиям и считают, что это им вполне по силам. 26,3% респондентов хотели бы, но сомневаются в том, что смогут побывать в других странах. 14,1% опрошенных казахстанцев не желают никуда выезжать, им хорошо и дома.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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