Почти половина казахстанцев мечтают путешествовать

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны данные социологического исследования о путешествиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК.

Сегодня во Всемирный день туризма, который был учрежден в 1979 году для привлечения внимания международного сообщества к социальному, культурному и экономическому значению туризма, Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК напомнил результаты последнего опроса казахстанцев о путешествиях.

Опрос проводился в 2019 году, когда пандемией еще не были внесены корректировки в привычный образ жизни людей. Казахстанцы ответили на вопрос о том, удались ли им путешествия в другие страны или еще нет, и что они думают по этому поводу.

Почти половина всех опрошенных настроена оптимистично относительно путешествий в другие страны. Так 46,7% респондентов положительно относятся к путешествиям и считают, что это им вполне по силам. 26,3% респондентов хотели бы, но сомневаются в том, что смогут побывать в других странах. 14,1% опрошенных казахстанцев не желают никуда выезжать, им хорошо и дома.