Почти на четверть подорожали за год продукты в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области по итогам октября инфляция в годовом исчислении достигла 18,6%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента Бюро национальной статистики, за год продукты питания в регионе подорожали на 23%, непродовольственные товары – более чем на 17%, услуги – на 13%.

Значительный рост цен наблюдается на сахар – около 70%, муку – 45%, крупы – 44%. Булочные изделия и макароны подорожали на треть, молочные продукты – на 24%. Прирост цен на фрукты составил 26%, свежие овощи - на 13%.

Стоимость чистящих и моющих средств увеличилась на 30%, бытовых приборов – на 26%, материалов для ремонта – на 17%. Одежда и обувь стали дороже на 14%, фармацевтическая продукция – на 12%.

Арендная плата за жилье выросла на 52%, стоимость услуг общественного питания - почти на 28%, услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания возросли на 23%.

В октябре заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов сообщал, что к концу года инфляция по стране превысит прогноз 16-18% с учетом высоких фактических данных за сентябрь.



