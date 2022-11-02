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    Почти на четверть подорожали за год продукты в СКО

    2 Ноября 2022, 16:15

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области по итогам октября инфляция в годовом исчислении достигла 18,6%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента Бюро национальной статистики, за год продукты питания в регионе подорожали на 23%, непродовольственные товары – более чем на 17%, услуги – на 13%.

    Значительный рост цен наблюдается на сахар – около 70%, муку – 45%, крупы – 44%. Булочные изделия и макароны подорожали на треть, молочные продукты – на 24%. Прирост цен на фрукты составил 26%, свежие овощи - на 13%.

    Стоимость чистящих и моющих средств увеличилась на 30%, бытовых приборов – на 26%, материалов для ремонта – на 17%. Одежда и обувь стали дороже на 14%, фармацевтическая продукция – на 12%.

    Арендная плата за жилье выросла на 52%, стоимость услуг общественного питания - почти на 28%, услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания возросли на 23%.

    В октябре заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов сообщал, что к концу года инфляция по стране превысит прогноз 16-18% с учетом высоких фактических данных за сентябрь.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Экономика Цены и тарифы
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