Почти на 80% подорожал сахар в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сахар в июле этого года стал почти на 80% дороже, нежели в аналогичном периоде прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Цена на сахар нынешним летом бьет все рекорды. Жители Петропавловска неоднократно жаловались на то, что она доходит до 800-900 тенге. В областном акимате утверждали , что поставки сладкого продукта идут, цена не превышает 500 тенге. В народе его сразу назвали социальным. Сейчас ажиотаж со стороны населения немного снизился, но в неограниченном количестве можно приобрести только так называемый коммерческий сахар.

По информации департамента Бюро национальной статистики, за год в регионе подорожал не только сахар. Более чем на 40% возросла цена на муку. На треть подорожали крупы, булочные и кондитерские изделия, макароны, фрукты. На 20% выросли в стоимости молочные продукты, на 24% - овощи. В целом по группе продовольственных товаров рост цен составил 20%.

Подорожали на 14% непродовольственные товары и на 8% - платные услуги. Моющие и чистящие средства, строительные материалы, одежда и обувь, фармацевтическая продукция, бытовые приборы – все выросло в цене. Поход в ресторан и салон красоты теперь обойдется в среднем на 20% дороже. Аренда жилья подросла на 16%.



