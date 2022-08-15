Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.56

    rub/kzt 7.76 cny/kzt 70.34
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Почти на 80% подорожал сахар в СКО

    15 Августа 2022 10:40

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сахар в июле этого года стал почти на 80% дороже, нежели в аналогичном периоде прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Цена на сахар нынешним летом бьет все рекорды. Жители Петропавловска неоднократно жаловались на то, что она доходит до 800-900 тенге. В областном акимате утверждали , что поставки сладкого продукта идут, цена не превышает 500 тенге. В народе его сразу назвали социальным. Сейчас ажиотаж со стороны населения немного снизился, но в неограниченном количестве можно приобрести только так называемый коммерческий сахар.

    По информации департамента Бюро национальной статистики, за год в регионе подорожал не только сахар. Более чем на 40% возросла цена на муку. На треть подорожали крупы, булочные и кондитерские изделия, макароны, фрукты. На 20% выросли в стоимости молочные продукты, на 24% - овощи. В целом по группе продовольственных товаров рост цен составил 20%.

    Подорожали на 14% непродовольственные товары и на 8% - платные услуги. Моющие и чистящие средства, строительные материалы, одежда и обувь, фармацевтическая продукция, бытовые приборы – все выросло в цене. Поход в ресторан и салон красоты теперь обойдется в среднем на 20% дороже. Аренда жилья подросла на 16%.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    #Северо-Казахстанская область #Цены и тарифы #Сахар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Треть учебников поступила в школы СКО
    Ротацию директоров школ провели в СКО
    Более 2,7 тыс. детей требуется подвоз к школам в СКО
    Коррекционную школу построят в Петропавловске
    Популярное
    1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
    2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
    3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
    4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
    5 Можно ли казахстанцам плевать в урну
    Новости партнеров