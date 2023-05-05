Почти на 80 млрд тенге нанесли ущерб населению и государству интернет-мошенники

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мошенничество в Казахстане явно набирает обороты: за январь–март текущего года в секторе было зарегистрировано уже более 10 тысяч уголовных правонарушений — на 1,8% больше, чем годом ранее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

Почти половина всех подобных правонарушений — случаи интернет-мошенничества: 4,7 тыс. уголовных правонарушений — на 4,2% больше, чем год назад. За весь 2022 год количество уголовных правонарушений по статье «Мошенничество» составляло удручающие 43,5 тыс. случаев, плюс 5,9% за год. Из них на случаи интернет-мошенничества пришлось 20,6 тыс. правонарушений.

Практически 2 из каждых 5 уголовных правонарушений по статье «Мошенничество» было совершено в двух мегаполисах — Алматы (1949 зарегистрированных случаев за первый квартал — на 5,4% меньше, чем годом ранее) и Астане (1903 случая, сразу плюс 31,7% за год). В числе регионов-антилидеров также оказались Карагандинская область (692 случая), Шымкент (640 случаев) и Алматинская область (517 случаев).

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка сообщило, что, согласно данным социологического исследования, проведённого в 2022 году, наиболее часто используемые схемы мошенников — хищение персональных данных с помощью ложных рассылок на фишинговых сайтах и мобильных приложениях и маскировка мошенника под работника службы безопасности финансовой организации для обмана граждан с целью получения доступа к личному кабинету в мобильном устройстве.

Согласно исследованию, 55,8% респондентов сталкивались с финансовым мошенничеством, из них 34,2% — с телефонным мошенничеством (фишингом), 32,7% — с интернет-мошенничеством (фишингом). Ещё 21,6% опрошенных столкнулись с финансовыми пирамидами, 11,5% — со случаями мошенничества с использованием платёжных карт.

Хуже всего здесь, пожалуй, то, что основной группой риска стать жертвой финансового мошенничества являются люди пенсионного возраста. 50,7% опрошенных старше 63 лет не смогли сразу распознать мошенничество, из них 6,3% частично передавали информацию преступникам и никогда не уточняли данные организации, от которой звонил преступник.

И банки, и АРРФР многократно напоминают и предупреждают:

- Настоящие банковские менеджеры или операторы call-центров финансовых институтов никогда не будут запрашивать персональные данные по телефону. Эти конфиденциальные сведения нужны только мошенникам.

- При любых сомнениях лучше самостоятельно набрать официальный номер контакт-центра своего банка.

- Никогда и никому нельзя сообщать свои персональные данные, реквизиты банковской карты, особенно срок её действия, CVC/CVV-код (три цифры на обороте, код проверки подлинности карточки), кодовое слово и сумму остатка денежных средств, SMS/push-код для подтверждения совершаемой операции — платежа, перевода и т. д.

- Никогда и никому нельзя сообщать пароль от своего личного кабинета в интернет-банкинге или мобильном приложении.

- Мошенники могут выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов, компаний фондового рынка или любых других вызывающих доверие организаций. Это не повод передавать им какие бы то ни было личные данные!

Для понимания серьёзности ситуации отдельно отметим: мошеннических преступлений в РК не просто становится больше — они всё сильнее бьют по благосостоянию и безопасности граждан и в целом государства.

Так, размер ущерба, причинённого уголовными правонарушениями по статье «Мошенничество», в первом квартале текущего года составил уже 79,6 млрд тг — сразу в 6 раз больше, чем годом ранее. Для сравнения: за весь 2022 год установленная сумма причинённого ущерба составляла 110,8 млрд тг.

Сразу 30,4 млрд тг из общей суммы составил ущерб, нанесённый мошенниками физическим лицам, то есть простым гражданам страны. В сравнении с первым кварталом прошлого года показатель вырос почти втрое. Ещё 48,8 млрд тг пришлось на ущерб, причинённый государству, 515,7 млн тг — бизнесу.



