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    Почти на 80 млн тенге изъяли рога сайги в Актобе

    3 Июля 2023, 14:00

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области задержали водителя, перевозившего рога сайги почти на 80 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    «1 июля сотрудниками УМПС ДП области совместно с группой ПО «Охотзоопром АРФ» по Богословской трассе возле скотного рынка остановлена автомашина ВАЗ-2110 под управлением 32-летнего водителя. В салоне авто находился 38-летний пассажир. В багажнике обнаружен мешок, в котором находилось более 30 рогов сайги. Назначена экспертиза. Проводятся следственные действия по ч. 1-1 ст. 339 УК РК. Устанавливается происхождение изъятых рогов», - говорится в сообщении.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Актюбинская область Борьба с преступностью Сайгак
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