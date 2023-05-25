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    Почти на 8 млн тенге обманул акмолинцев «сахарный» мошенник

    25 Мая 2023, 23:11

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские задержали мужчину, который продал жителям областного центра несуществующий сахар на сумму около 8 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Кокшетау на фоне сезонного летнего спроса на сладкий песок появились сахарные аферы. Мужчина продавал несуществующий товар по дешевке, завлекая жертву. Его «фишкой» была продажа сахара по 7 тысяч тенге за мешок.

    Первое заявление поступило в дежурную часть УП города Кокшетау в марте. Пострадавшая заявила, что малознакомый мужчина под предлогом продажи сахара, выманил у нее 7 млн тенге. Аналогичное заявление поступило еще от шести местных жителей. Общий ущерб составил 7,7 млн тенге.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 56-летнего ранее судимого мужчина. Злоумышленник помещен в ИВС. Все факты зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований по ч. 2 ст. 190 УК РК «Мошенничество». Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление его причастности к другим преступлениям.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Акмолинская область Мошенничество Кокшетау
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