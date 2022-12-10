Почти на 60% уменьшилась заболеваемость педикулезом в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за 11 месяцев зарегистрировали 63 случая пораженности педикулезом. По сравнению с прошлым годом, заболеваемость снизилась на 58%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, почти половина зараженных – дети в возрасте до 14 лет.

«Педикулез – распространенное паразитарное заболевание человека, возбудителем которого служат кровососущие насекомые вши. Заражение происходит при тесном бытовом и половом контактах, использовании вещей больного. Первый признак – зуд, который является результатом аллергической реакции на слюну вшей, вводимую в кожу при кровососании. Лечение педикулеза у каждого конкретного больного должно осуществляться одновременно с противоэпидемическими мероприятиями. Уничтожение насекомых производится антипаразитарными средствами. Обработка нужна не только телу больного, но и его вещам. Важно выявить источник заражения и пролечить его, чтобы избежать повторного заражения», - проинформировали в пресс-службе.

Санврачи отметили, что наиболее часто встречающийся педикулез волосистой части головы особой опасности для человека не представляет, кроме неприятного зуда и вторичной инфекции кожи головы.

Платяная вошь - переносчик тифозной инфекции - сейчас встречается редко. Заражение ею распространено в основном среди людей, не имеющих возможности регулярно мыться и носить чистую одежду. Проявляется тиф общим повышением температуры, появлением сыпи и другими симптомами. В этом случае необходима консультация врача-инфекциониста и изолированное лечение в инфекционном отделении.



