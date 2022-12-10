Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.17 eur/kzt 495.5

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 67.74
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Почти на 60% уменьшилась заболеваемость педикулезом в СКО

    10 Декабря 2022, 12:12

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за 11 месяцев зарегистрировали 63 случая пораженности педикулезом. По сравнению с прошлым годом, заболеваемость снизилась на 58%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, почти половина зараженных – дети в возрасте до 14 лет.

    «Педикулез – распространенное паразитарное заболевание человека, возбудителем которого служат кровососущие насекомые вши. Заражение происходит при тесном бытовом и половом контактах, использовании вещей больного. Первый признак – зуд, который является результатом аллергической реакции на слюну вшей, вводимую в кожу при кровососании. Лечение педикулеза у каждого конкретного больного должно осуществляться одновременно с противоэпидемическими мероприятиями. Уничтожение насекомых производится антипаразитарными средствами. Обработка нужна не только телу больного, но и его вещам. Важно выявить источник заражения и пролечить его, чтобы избежать повторного заражения», - проинформировали в пресс-службе.

    Санврачи отметили, что наиболее часто встречающийся педикулез волосистой части головы особой опасности для человека не представляет, кроме неприятного зуда и вторичной инфекции кожи головы.

    Платяная вошь - переносчик тифозной инфекции - сейчас встречается редко. Заражение ею распространено в основном среди людей, не имеющих возможности регулярно мыться и носить чистую одежду. Проявляется тиф общим повышением температуры, появлением сыпи и другими симптомами. В этом случае необходима консультация врача-инфекциониста и изолированное лечение в инфекционном отделении.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Здравоохранение Здоровье
    Новости по теме
    Новости по теме
    Новые автомобили получила санитарная служба в Акмолинской области
    218 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
    Рост заболеваемости гриппом зафиксирован в Актобе
    Специальные учетные формы будут заполнять врачи на жертв  бытового насилия
    Популярное
    1 Саммит ЕАЭС в Бишкеке: Казахстан заинтересован в реальной интеграции
    2 25 лет назад нынешнюю Астану объявили столицей Казахстана
    3 Алан Курмангалиев стал чемпионом мира по настольному теннису
    4 Как Кокшетау готовится к встрече Нового года
    5 Теплоисточник вышел из строя в Семее
    Новости партнеров