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    Почти на 50% превышают норму запасы снега в горах Туркестанской области

    24 Января 2023, 15:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В горах по всей Туркестанской области запасы снега больше нормы на 47-49 %, что может привести к подтоплению населенных пунктов в низовьях Сырдарьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям РК площадь покрытия снегом территории Туркестанской области на 12 января 2023 года составила 94 %.

    «При этом в горах по всей области запасы снега больше нормы на 47-49 %. Это приведет к практически нерегулируемому увеличению сброса талых вод по реке Арысь в Сырдарью и риска подтопления населенных пунктов в низовьях Сырдарьи», - сказал глава МЧС Юрий Ильин во время заседания Правительства РК.

    Он отметил, что в северных районах Кызылординской области ледостав устанавливался при расходах воды порядка 300-400 кубометров в секунду, а увеличенные до 500 кубометров расходы практически не дошли до Кызылорды на момент установки ледяной трубы.

    Акиматом Кызылординской области в целях проведения взрывных работ на реке выделено 10 млн тенге, 16 января 2023 года объявлен конкурс.

    «В целях определения риска опасности выхода воды из берегов Сырдарьи, а также проверки готовности системы гражданской защиты, осуществлен выезд оперативной группой Министерства и местных исполнительных органов. Одновременно Министерству экологии направлена рекомендация о создании межведомственной рабочей группы под их руководством, с участием специалистов министерств по ЧС и энергетики, акиматов Кызылординской и Туркестанской областей для контроля за ходом накопления воды в Шардаринском водохранилище и Коксарайском контррегуляторе», - добавил Юрий Ильин.

    Данная ситуация, как отметил министр, находится на контроле у Администрации Президента. Планируется выезд оперативной группы для проверки состояния готовности к противопаводковым мероприятиям.

    Ранее глава МЧС заявлял, что состояние гидротехнических сооружений в Казахстане вызывает особое опасение, в том числе Шардаринское водохранилище и Коксарайский контррегулятор.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Туркестанская область Паводок Регионы Погода МЧС Вода
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