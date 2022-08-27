Почти на 5% повысится тариф на электроэнергию для костанайцев

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Изначально «Костанайский ЭнергоЦентр» планировал повысить тариф на электроэнергию более чем на 12 %. Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области снизил стоимость заявленного роста цены на электроэнергию до 4,7 %, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В июне ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» обратился в департамент с заявкой о предстоящем повышении предельной цены на электроэнергию с 26,62 тенге/кВтч с НДС до 29,85 тенге/кВтч с НДС с вводом в действие 1 августа 2022 года.

«Однако по результатам рассмотрения департаментом цена снижена до обоснованной в размере 27,86 тенге/кВтч с НДС или на 1,24 тенге больше ранее действовавшей (в процентном соотношении это 4,7 %). Данная среднеотпускная цена вступает в силу, как ранее объявляли, с 1 сентября 2022 года», - прокомментировали в ДКРЕМ.

Вместе с тем, как пояснили в ведомстве, при установлении цены для населения департамент придерживался позиции сдерживания цены для населения и распределения нагрузки на других потребителей.

«Таким образом, ценообразование для населения сложилась ниже реальной стоимости электрической энергии. За последние шесть лет можно констатировать, что цена для населения изменилась с 2016 года с 17,58 тенге/кВтч до 18,89 тенге/кВтч в 2022 году, то есть на 1 тенге 31 тиын, что ниже среднеотпускной цены на 30 %, а для бюджетный организаций и юридических лиц соответственно было выше», - добавили в департаменте.



