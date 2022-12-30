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    Почти на 40% снизилось количество погибших детей на водоемах

    30 Декабря 2022, 12:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр по чрезвычайным ситуациям ответил на вопросы о том, какие задачи и планы ставит ведомство на предстоящий год. В приоритете – снижение количества чрезвычайных ситуаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Идеально было бы добиться того, чтобы не было чрезвычайных ситуаций. Но это, к сожалению, не подвластно ни министру, ни всему министерству. Хочется хотя бы минимизировать количество и снизить количество людей, которые гибнут на водоемах. У нас есть хороший пример этого года. Мы видим тенденцию снижения количества погибших на водоемах и, прежде всего, среди детей – почти на 40%. Это хороший показатель. Это говорит о продуктивной работе, которую мы проводим совместно с акиматами, различными министерствами», - сказал министр.

    Достижением этого года Юрий Ильин отметил обучение детей мерам поведения на воде. В этом направлении работают подразделения, различные кружки и секции, где детей обучают навыкам поведения на воде.

    «Во-вторых, мы видим тенденцию снижения количества погибших людей при чрезвычайных ситуациях другого характера: пожары, отравление угарным газом. Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении и в этом направлении будем работать», - добавил Юрий Ильин.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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