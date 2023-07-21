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    Почти на 27 млн тенге обманула аферистка кызылординцев

    21 Июля 2023, 19:52

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - На 26,7 млн тенге обманула кызылординцев 42-летняя аферистка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Оперативники УП Кызылорды установили подозреваемую, в возрасте 42 лет, которая пообещала оказать содействие 19 горожанам в получении безвозмездного гранта за вознаграждение. Женщина с марта 2022 года обманным путем получила от 19 потерпевших деньги. Общая сумма составила 26 млн 730 тысяч тенге.

    После получения денег, злоумышленница скрылась из виду, не отвечая на телефонные звонки. По данному факту проводится досудебное расследование по пунктам 1,4 части 3 статьи 190 УК РК «Мошенничество».В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других потерпевших лиц от незаконных действий подозреваемой.Обстоятельства происшествия устанавливаются.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Мошенничество Кызылорда полиция
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