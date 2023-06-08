Почти на 22% увеличился размер зарплаты в Акмолинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области по многим направлениям деятельности по итогам 4 месяцев этого года достигнуты положительные результаты. В частности, размер заработной платы в регионе увеличился почти на 22%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В промышленности рост составил 115,1%, в обрабатывающей промышленности – 115,3%. В сельском хозяйстве объем производства вырос на 5,4%, инвестиции в основной капитал – на 19%. Уровень инфляции составляет 4,3%, заработная плата возросла на 21,7% и составляет в среднем 273,8 тысячи тенге.

«Хочу подтвердить, что в этом году ситуация в экономике области по-прежнему стабильна. Отрасли, которые набрали в прошлом году хорошие темпы, продолжают прирастать. В целом, в течение последних 3 лет в разрезе регионов страны мы находимся на лидирующих позициях по исполнению основных индикаторов социально-экономического развития», - сказал на брифинге в СЦК аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

Фото: global.shokan.edu.kz

Ранее сообщалось, что в этом году в регионе будут отремонтированы 100 км дорожного полотна.