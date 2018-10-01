-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:12 332
-
11:00 106
-
-
-
10:51 215
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
08:23 229
-
-
-
07:48 288
-
-
-
Почти на 2% выросла зарплата казахстанцев - Тимур Сулейменов
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов рассказал о темпах роста заработной платы казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Заработная плата растет умеренными темпами. В январе-сентябре т.г. среднемесячная зарплата составила 158,2 тыс. тенге и выросла в реальном выражении на 1,9%», - сказал министр на заседании Правительства.
При этом, по его словам, реальные денежные доходы на фоне роста реальной зарплаты и замедления инфляционных процессов в январе-августе т.г. выросли на 3,5%.
«Хочу отметить, что благодаря сентябрьскому росту экономики в 6 % появилась возможность достичь по итогам года рост ВВП на уровне 4+. Для этого необходимо в четвертом квартале обеспечить развитие экономики не ниже 3,9% (с учетом прошлогодней базы, это в октябре - 4,7%, в ноябре - 4,3% и в декабре - 2,8%)», - добавил министр.
Глава ведомства также сообщил о ситуации в стране с безработицей.
«На рынке труда наблюдается устойчивый тренд. С начала текущего года трудоустроено 414,5 тыс. человек (на 1 октября т.г.). Безработица сохранена на уровне 4,9%», - заключил Тимур Сулейменов.
- Объемы ввода жилья выросли в Казахстане
- Казахстан перевыполнил план по доходам в бюджет
- KASE: курс доллара понизился на 3 тенге
- Депозиты в тенге выросли на 4,1% - Нацбанк РК
- Инфляция будет снижаться медленнее в 2019 году - Данияр Акишев
- Казахстан увеличил экспорт почти на 30%