Почти на 2% выросла зарплата казахстанцев - Тимур Сулейменов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов рассказал о темпах роста заработной платы казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Заработная плата растет умеренными темпами. В январе-сентябре т.г. среднемесячная зарплата составила 158,2 тыс. тенге и выросла в реальном выражении на 1,9%», - сказал министр на заседании Правительства.

При этом, по его словам, реальные денежные доходы на фоне роста реальной зарплаты и замедления инфляционных процессов в январе-августе т.г. выросли на 3,5%.

«Хочу отметить, что благодаря сентябрьскому росту экономики в 6 % появилась возможность достичь по итогам года рост ВВП на уровне 4+. Для этого необходимо в четвертом квартале обеспечить развитие экономики не ниже 3,9% (с учетом прошлогодней базы, это в октябре - 4,7%, в ноябре - 4,3% и в декабре - 2,8%)», - добавил министр.

Глава ведомства также сообщил о ситуации в стране с безработицей.

«На рынке труда наблюдается устойчивый тренд. С начала текущего года трудоустроено 414,5 тыс. человек (на 1 октября т.г.). Безработица сохранена на уровне 4,9%», - заключил Тимур Сулейменов.