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    Почти на 103% вырос объем сельского хозяйства в Алматинской области

    22 Июня 2022, 16:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарту Токаеву было доложено о текущей социально-экономической ситуации и перспективах развития Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    По словам акима Алматинской области Марата Султангазиева, за текущий период отмечаются позитивные изменения в экономике региона. В частности, объем сельского хозяйства вырос на 102,8%, рост в обрабатывающей промышленности составил 105,2%, в торговле – 103%, в строительстве увеличился на 114,3%. Акимат намерен сохранить положительную динамику роста показателей до конца нынешнего года.

    Президент обратил внимание, что очень важно оправдать доверие граждан, и в этом контексте указал на принятие конкретных мер по улучшению качества жизни местных жителей.

    Аким области проинформировал Главу государства о проводимой работе по внесению изменений в план социально-экономического развития Алматинской области и города Конаева с учетом новых возможностей после проведенной административно-территориальной реформы.

    Как сообщил аким области, особое внимание уделено развитию секторов экономики с высокой инвестиционной привлекательностью. В частности, сферам строительства, промышленности, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, торговли и туризма.

    Кроме того, Марат Султангазиев рассказал о ходе работ по переносу административного центра Алматинской области в город Конаев. На сегодняшний день принимаются комплексные меры по созданию необходимых условий для местных исполнительных органов и сотрудников государственных организаций.

    По итогам встречи Президент обозначил перед Маратом Султангазиевым ряд задач по повышению уровня жизни жителей региона, в том числе по решению вопросов в жилищно-коммунальном хозяйстве, трехсменных школ, медицины, общественного транспорта, а также по возобновлению ирригационных систем.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Акорда
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