Почти на 10% сократилось численность молодежи в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске за три года количество молодежи сократилось на 3 911 человек, или 9,7%. В горакимате причиной оттока назвали миграцию за пределы региона и достижение молодыми людьми 29 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На аппаратном совещании в акимате Петропавловска руководитель отдела внутренней политики Азат Ибраев сообщил, что сейчас в городе проживают 36 154 человека в возрасте от 15 до 29 лет. Из них 564 относятся к категории NEET, то есть не учатся и не работают. Среди них большее число составляют парни.

«Ежегодно горакимат реализует государственные социальные заказы, в которых молодежь принимает активное участие. С начала этого года в молодежном ресурсном центре получили консультации по трудоустройству более 100 человек. Одна из основных проблем этой категории молодежи в том, что они не имеют навыков поведения с работодателем при трудоустройстве. Для них проводятся тренинги и мастер-классы по обучению таким навыкам, как написание резюме, стратегия поведения при собеседовании, тайм-менеджмент, развитие коммуникационных навыков», - проинформировал Азат Ибраев.

Аким Петропавловска Руслан Анбаев считает, что с каждым из категории молодежи NEET нужно проводить индивидуальную работу. Градоначальник изъявил желание лично встретиться с молодыми людьми и пригласить их ровесников, которые уже добились успехов на трудовом поприще.