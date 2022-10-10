Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Почти на 10% сократилось численность молодежи в Петропавловске

    10 Октября 2022, 13:57

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске за три года количество молодежи сократилось на 3 911 человек, или 9,7%. В горакимате причиной оттока назвали миграцию за пределы региона и достижение молодыми людьми 29 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На аппаратном совещании в акимате Петропавловска руководитель отдела внутренней политики Азат Ибраев сообщил, что сейчас в городе проживают 36 154 человека в возрасте от 15 до 29 лет. Из них 564 относятся к категории NEET, то есть не учатся и не работают. Среди них большее число составляют парни.

    «Ежегодно горакимат реализует государственные социальные заказы, в которых молодежь принимает активное участие. С начала этого года в молодежном ресурсном центре получили консультации по трудоустройству более 100 человек. Одна из основных проблем этой категории молодежи в том, что они не имеют навыков поведения с работодателем при трудоустройстве. Для них проводятся тренинги и мастер-классы по обучению таким навыкам, как написание резюме, стратегия поведения при собеседовании, тайм-менеджмент, развитие коммуникационных навыков», - проинформировал Азат Ибраев.

    Аким Петропавловска Руслан Анбаев считает, что с каждым из категории молодежи NEET нужно проводить индивидуальную работу. Градоначальник изъявил желание лично встретиться с молодыми людьми и пригласить их ровесников, которые уже добились успехов на трудовом поприще.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Занятость Молодежь
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как получить молодежный микрокредит на развитие бизнеса в РК
    Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартовал в Спасске
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Нам необходимо укрепить свою национальную идентичность
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам