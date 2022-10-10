Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Почти на 10% сократилось численность молодежи в Петропавловске

Автор:  
Олеся Жуковень
10 Октября 2022, 13:57
Почти на 10% сократилось численность молодежи в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске за три года количество молодежи сократилось на 3 911 человек, или 9,7%. В горакимате причиной оттока назвали миграцию за пределы региона и достижение молодыми людьми 29 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На аппаратном совещании в акимате Петропавловска руководитель отдела внутренней политики Азат Ибраев сообщил, что сейчас в городе проживают 36 154 человека в возрасте от 15 до 29 лет. Из них 564 относятся к категории NEET, то есть не учатся и не работают. Среди них большее число составляют парни.

«Ежегодно горакимат реализует государственные социальные заказы, в которых молодежь принимает активное участие. С начала этого года в молодежном ресурсном центре получили консультации по трудоустройству более 100 человек. Одна из основных проблем этой категории молодежи в том, что они не имеют навыков поведения с работодателем при трудоустройстве. Для них проводятся тренинги и мастер-классы по обучению таким навыкам, как написание резюме, стратегия поведения при собеседовании, тайм-менеджмент, развитие коммуникационных навыков», - проинформировал Азат Ибраев.

Аким Петропавловска Руслан Анбаев считает, что с каждым из категории молодежи NEET нужно проводить индивидуальную работу. Градоначальник изъявил желание лично встретиться с молодыми людьми и пригласить их ровесников, которые уже добились успехов на трудовом поприще.


Северо-Казахстанская область   Занятость   Молодежь  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной