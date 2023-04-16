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    Почти каждый второй брак распадается в СКО

    16 Апреля 2023, 16:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области статистики посчитали количество браков и разводов за прошлый год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента Бюро национальной статистики, в 2022-м году в регионе зарегистрировали 3 514 браков. В том числе 1 715 в Петропавловске. Среди районов лидируют Кызылжарский, Тайыншинский и им. Г.Мусрепова – 273, 233 и 203 брака, соответственно.

    При этом количество разводов за год составило 1 619. В Петропавловске распались 868 пар, в Кызылжарском районе – 115. Меньше всего разводов в Акжарском и Уалиханоском – 20 и 25, соответственно.

    Неутешительными оказались показатели рождаемости и смертности населения.

    За год в области появились на свет 5 879 малышей. Среди них 3 009 мальчиков и 2 870 девочек.

    Скончался в 2022-м году 6 241 житель региона. Из них около двух тысяч – от болезней системы кровообращения и органов дыхания. Более одной тысячи умерли из-за болезней органов пищеварения и новообразований.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Статистика Общество
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