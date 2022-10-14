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    Почти две тысячи павлодарцев заболели ОРВИ

    14 Октября 2022, 22:34

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области, несмотря на теплую осень, начался сезон простуд. По данным санврачей, с 1 по 12 октября в регионе зарегистрировано 1799 случаев ОРВИ, в том числе 1152 – дети до 14 лет. Также среди заболевших 128 малышей до года и две беременные женщины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    В этом эпидемиологическом сезоне случаев гриппа, как и в прошлом году, не зарегистрировано.

    - Многие люди несерьезно относятся к простудным заболеваниям, и вместо того, чтобы идти в поликлинику, занимаются самолечением. Этого делать нельзя. Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) чаще встречаются у детей, и очень важно своевременно начать лечение, - говорят в областном департаменте санэпидконтроля.

    Еще более опасен грипп. Инкубационный период заболевания длится от нескольких часов до 1-3 дней, особенно тяжело протекает грипп у детей до 2 лет и у взрослых от 65 лет и старше, страдающих хроническими заболеваниями. В группу риска также входят беременные женщины. Ларингит, бактериальная пневмония, синусит, острый отит, миозит и даже менингит – вот список неприятных последствий у людей, перенесших грипп.

    Единственной и эффективной мерой снижения заболеваемости, осложнений и смертности от гриппа остается вакцинация.


    Павлодарская область Здравоохранение Здоровье
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