Почти две тысячи павлодарцев заболели ОРВИ

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области, несмотря на теплую осень, начался сезон простуд. По данным санврачей, с 1 по 12 октября в регионе зарегистрировано 1799 случаев ОРВИ, в том числе 1152 – дети до 14 лет. Также среди заболевших 128 малышей до года и две беременные женщины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В этом эпидемиологическом сезоне случаев гриппа, как и в прошлом году, не зарегистрировано.

- Многие люди несерьезно относятся к простудным заболеваниям, и вместо того, чтобы идти в поликлинику, занимаются самолечением. Этого делать нельзя. Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) чаще встречаются у детей, и очень важно своевременно начать лечение, - говорят в областном департаменте санэпидконтроля.

Еще более опасен грипп. Инкубационный период заболевания длится от нескольких часов до 1-3 дней, особенно тяжело протекает грипп у детей до 2 лет и у взрослых от 65 лет и старше, страдающих хроническими заболеваниями. В группу риска также входят беременные женщины. Ларингит, бактериальная пневмония, синусит, острый отит, миозит и даже менингит – вот список неприятных последствий у людей, перенесших грипп.

Единственной и эффективной мерой снижения заболеваемости, осложнений и смертности от гриппа остается вакцинация.



