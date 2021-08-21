Почти две тысячи иностранцев эвакуировали из Афганистана через Узбекистан

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – За последние несколько дней из Афганистана через территорию Узбекистана эвакуированы почти 2000 граждан зарубежных государств, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

«В связи с сохраняющейся сложной обстановкой в соседнем Афганистане, в ответ на обращения зарубежных партнёров, а также в духе приверженности принципам международного гуманитарного права, Республика Узбекистан осуществляет тесное сотрудничество с рядом зарубежных государств по вопросам эвакуации их граждан из Афганистана», - сообщили в МИД РУ.

По данным ведомства, Узбекистан предоставляет услуги по использованию аэропортовой инфраструктуры Германии, России, США, Швейцарии, Австрии, Дании, Польше, Венгрии, Словакии и Казахстану.

«За последние несколько дней обеспечена эвакуация через территорию Узбекистана 1982 граждан зарубежных государств. В период краткосрочного пребывания на территории Узбекистана эвакуируемым гражданам оказывается всё необходимое содействие с соблюдением строгих карантинных мер, после чего все они без задержек направляются в страны назначения», - отмечается в сообщении МИД РУ.