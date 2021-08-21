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    Почти две тысячи иностранцев эвакуировали из Афганистана через Узбекистан

    21 Августа 2021, 01:51

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – За последние несколько дней из Афганистана через территорию Узбекистана эвакуированы почти 2000 граждан зарубежных государств, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

    «В связи с сохраняющейся сложной обстановкой в соседнем Афганистане, в ответ на обращения зарубежных партнёров, а также в духе приверженности принципам международного гуманитарного права, Республика Узбекистан осуществляет тесное сотрудничество с рядом зарубежных государств по вопросам эвакуации их граждан из Афганистана», - сообщили в МИД РУ.

    По данным ведомства, Узбекистан предоставляет услуги по использованию аэропортовой инфраструктуры Германии, России, США, Швейцарии, Австрии, Дании, Польше, Венгрии, Словакии и Казахстану.

    «За последние несколько дней обеспечена эвакуация через территорию Узбекистана 1982 граждан зарубежных государств. В период краткосрочного пребывания на территории Узбекистана эвакуируемым гражданам оказывается всё необходимое содействие с соблюдением строгих карантинных мер, после чего все они без задержек направляются в страны назначения», - отмечается в сообщении МИД РУ.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Афганистан
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