Почти до двух метров возрос перелив через гребень плотины в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Сергеевском водохранилище в Северо-Казахстанской области перелив воды через гребень плотины, по данным на 8.00 часов, составил 196 см. Об этом сообщили в филиале РГП «Казгидромет», передает корреспондент МИА «Казинформ».

За сутки уровень поднялся на 27 см. Сейчас он равен пику перелива, произошедшему в 2020-м году. В 2018-м, 2019-м, в 2021-м и в прошлом году пики были гораздо ниже нынешнего показателя – 168, 132, 167 и 48 см, соответственно. В 2016-м году самый высокий уровень был зафиксирован на отметке в 200 см. И только 2017-й год побил рекорд – 338 см. Такого уровня перелива не наблюдалось с момента строительства Сергеевского водохранилища – 1968-го года.

На малых реках за минувшие сутки произошел спад воды – от 1 до 135 см. Река Есиль «ушла» на 124 см у гидропоста в селе Токсан би.

Вниз по течению Есиля вода еще прибывает: плюс 94 см в Сергеевке, плюс 288 см – в селе Покровке. В Петропавловске уровень поднялся всего на четыре см.

Местами на реках наблюдаются заторы, навалы льда на берегах, ледоход, забереги, закраины.



