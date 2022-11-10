Почти до 100 млн тонн возрастет добыча нефти к 2027 году в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров озвучил Прогноз социально-экономического развития страны на 2023 – 2027 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прогноз сформирован с учетом итоговых данных по росту экономики в 2021 году, ожиданий международных финансовых организаций по росту мировой экономики и ценам на экспортные товары. Согласно консенсус-прогнозу международных финансовых организаций, мировая цена на нефть в 2022 году ожидается на уровне 104,2 долларов США за баррель. Рост мировой экономики в 2023 году составит 3%», - сказал Алибек Куантыров на пленарном заседании Сената.

По его словам, за основу формирования Прогноза и бюджетных параметров взят базовый сценарий. Он предполагает цену на нефть в 85 $/баррель. Среднегодовой реальный рост ВВП составит 3,9%.

Инфляция определена в 2023 году на уровне 7,5-9,5%, в 2024 году – на уровне 4-5%, в 2025 – 2027 годы – 3-4%.

«Ожидается, что реальный рост ВВП ускорится с 4% в 2023 году до 4,2% в 2027 году. Номинальный ВВП вырастет с 120,7 трлн тенге до 176,6 трлн тенге. Добыча нефти в 2023 году составит 92,6 млн тонн с увеличением в 2027 году до 99,9 млн тонн. По прогнозам Национального Банка, экспорт увеличится с 80,9 млрд долларов США до 84,6 млрд долларов США, импорт – с 45,7 млрд долларов США до 53,5 млрд долларов США», - добавил министр.