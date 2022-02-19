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Почти девять миллионов казахстанцев вакцинированы против COVID-19
19 Февраля 2022 09:32
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первым компонентом против коронавируса в Казахстане провакцинированы 9 338 220 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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Вторым компонентом компонента провакцинирован 8 924 341 человек.
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