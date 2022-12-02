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    Почти четыре тысячи врачей не хватает в Казахстане

    2 Декабря 2022, 12:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Дефицит медицинских кадров по Казахстану составляет более 7,7 тысяч специалистов. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В государственных медицинских организациях страны трудятся порядка 270 тыс. медицинских работников, в том числе около 80 тысяч врачей и около 190 тысяч средних медицинских работников. Дефицит кадров по Республике составляет более 7,7 тысяч единиц, из них врачей – около 3,9 тысяч единиц, средних медицинских работников – порядка 3,8 тысяч единиц», - сказала Ажар Гиният в ходе правительственного часа в Сенате.

    По данным министра, в 2021 году в регионы трудоустроены более 3 034 молодых врачей или 96 %.

    «По поручению Главы государства для стимулирования медицинских работников принимаются меры по ежегодному увеличению заработной платы медиков. Для обеспечения внедрения системы страхования профессиональной ответственности медицинских работников и статуса медицинских работников разработан соответствующий законопроект, который в настоящее время находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента», - проинформировала глава ведомства.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Сенат Минздрав РК Здравоохранение
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