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    09:44, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Почти четыре тысячи этнических казахов получили статус кандаса с начала года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 апреля 2021 года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 3 966 человек. Всего с 1991 года в республику вернулись порядка 1 млн 74,3 тысячи этнических казахов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной защиты и населения РК.

    Более половины кандасов (75,6%), прибывших в Казахстан с начала т.г., являются выходцами из Узбекистана, 11,9% – из КНР, 5,8% – из Туркменистана, 3,0% – из Монголии и 3,6% – из других стран.

    Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (32,6%), Туркестанской (16,5%) и Мангистауской (14,2%) областях, а также в городах Шымкент (12,0%) и Нур-Султан (5,4%).

    По состоянию на 1 апреля текущего года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 59,9%, 24,1% человек моложе трудоспособного и 16% – пенсионеры.


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