Почти четыре года похищала деньги главбух социального центра в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области осудили главного бухгалтера Смирновского центра социального обслуживания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Антикоррупционной службе рассмотрели представление по уголовному делу по факту хищения бюджетных средств.

«В ходе досудебного расследования было установлено, что Сарсембаева на протяжении длительного периода времени, с января 2017 года по октябрь 2020 года включительно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, посредством программы «Казначейство-Клиент» незаконно начисляла себе заработную плату и премии сверх установленного лимита из образовавшейся экономии за счет вакантных должностей. Войдя в доверие руководителя Сембаева, получила в своё пользование электронно-цифровую подпись», - рассказал руководитель департамента по противодействию коррупции Жаркын Галымов.

За 3 года 8 месяцев главбух перевела на свои банковские карты более 10 млн тенге.

Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 5 лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля на указанный срок, с лишением права занимать должности, связанные с финансовой деятельностью, на государственной службе, в органах местного самоуправления, субъектах квазигосударственного сектора на 5 лет. 10 апреля приговор вступил в законную силу.

Ж. Галымов сообщил, что проведенная аудиторская проверка не выявила фактов хищений. В то же время привлеченная Антикоррупционной службой области частная аудиторская компания установила необоснованные перечисления денежных средств на сумму свыше 10 млн тенге на карточные счета Сарсембаевой.

«Из показаний государственных аудиторов следует, что проверка проводилась выборочным методом. Таким образом, поверхностное проведение аудиторской проверки позволило Сарсембаевой продолжить безнаказанно совершать хищение бюджетных средств на протяжении трех последующих лет», - сказал Ж.Галымов.

Антикоррупционная служба предлагает рассмотреть вопрос о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности руководителя Смирновского центра социального обслуживания Сембаева, заместителя руководителя управления координации занятости и социальных программ Сыздыкова, курирующего деятельность центра.

«Персонально предупредить руководителей структурных подразделений управления об административной ответственности, провести разъяснительную беседу. Управлению координации занятости и социальных программ до 30 апреля утвердить график проведения проверок подведомственных организаций с периодичностью не менее одного раза в полгода с предоставлением результатов проверок в Антикоррупционную службу», - добавил Ж.Галымов.

Руководитель управления координации занятости и социальных программ Алмаз Кошманов сообщил, что директора центра и курирующего учреждение заместителя руководителя управления привлекли дисциплинарной ответственности.