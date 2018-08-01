Почти четверть жителей Германии имеет миграционное происхождение

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Германии проживает 19,3 миллиона человек, которые имеют миграционное происхождение, что составляет 23,6% от всего населения страны. Такие данные в среду привело Федеральное статистическое бюро ФРГ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2017 году около 19,3 млн человек в Германии имели миграционное происхождение, что на 4,4% больше по сравнению с предыдущим годом», - отмечают в ведомстве.

Немецкие статисты считают, что человек имеет «миграционное происхождение», если он сам или хотя бы один из его родителей не родился с гражданством Германии. При этом 51% таких лиц уже получили немецкие паспорта.

Из общего числа людей с миграционным происхождением около 2,8 млн имеют турецкие корни, 2,1 млн - польские. Из России приехали 1,4 млн жителей, из Казахстана - 1,2 млн человек.