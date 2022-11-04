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      Северо-Казахстанская область

    Почти четверть молочной продукции в стране производят в СКО

    4 Ноября 2022, 22:11

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области производят 23% всей готовой молочной продукции в стране. Об этом заявил первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На онлайн-туре по инвестиционным проектам в сфере АПК Марат Тасмаганбетов сообщил, что область занимает лидирующие позиции по выпуску обработанного молока и сливочного масла - 32% и 19%, соответственно, от республиканского производства.

    «За последние годы в отрасли животноводства наблюдается стабильный рост производства молока. В организованных хозяйствах с 2020-го года объемы выросли на 26% - со 180 до 227 тыс. тонн. Практически все районы области охвачены строительством молочно-товарных ферм. Рост объемов производства стимулирует развитие молокоперерабатывающей отрасли», - сказал М.Тасмаганбетов.

    Он добавил, что проводится модернизация молокоперерабатывающих предприятий. В частности, завод «Масло-Дел» увеличил мощность на треть - с 87 до 119 тыс. тонн переработки молока в год.

    Проводится полная реконструкция завода ТОО «Евразиан Милк». Это единственное предприятие в регионе по производству твердых сыров. При выходе на проектную мощность сможет производить до 2,5 тыс. тонн сыра в год.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат
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