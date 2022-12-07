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    Почти четверть миллиона британской молодежи не желает работать

    7 Декабря 2022, 22:23

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Почти каждый 10-й молодой британец не желает работать, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на исследование благотворительной организации City & Guilds.

    Согласно исследованию, основанному на анкетировании 5 тысяч молодых британцев в возрасте от 18 до 24 лет, 9% респондентов не собираются когда-либо устраиваться на работу. Если экстраполировать эти данные на население Великобритании, то количество таких людей достигает 227 тысяч человек.

    В то же время те, кто стремится работать, сталкиваются с реальными препятствиями на пути к ее получению. В этом молодые люди винят систему образования, работодателей и правительство.

    Чуть менее половины респондентов (43%) не верят, что их образование дало им навыки, необходимые для получения желаемой работы. Почти треть (29%) утверждают, что с трудом проходят собеседования. Каждый пятый (19%) сказал, что в его регионе просто нет работы.

    Как оказалось, молодые британцы быстро теряют надежду, сталкиваясь, по их мнению, с «враждебным рынком труда», и имеют ограниченные возможности для продвижения по карьерной лестнице.

    На фоне экономического спада и высокой безработицы в Великобритании 30% молодежи сомневаются, что когда-нибудь смогут реализовать свои карьерные амбиции.

    Исследование City & Guilds также свидетельствует о том, что 13% молодежи в Великобритании являются безработными и еще 3% экономически неактивными.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

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