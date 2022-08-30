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    Почти 98% узбекистанцев привились первой дозой вакцины от COVID-19

    30 Августа 2022 21:09

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане первую дозу вакцины от коронавируса получили 20,9 млн человек, или 97,9 % взрослого населения страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Министерства здравоохранения Республики Узбекистан на сегодняшний день в стране использовано 65,9 млн доз вакцины, из которых первую дозу получили 20,9 млн человек, второй дозой привилось 17,6 млн, третьим компонентом (китайско-узбекская вакцина ZF-UZ-VAC2001 вводится тремя дозами) привились 10,3 млн человек. Бустерную дозу получили 16,9 млн узбекистанцев.

    «Показатель вакцинации первой дозой составляет 97,9 % по сравнению с плановой вакцинацией», - сообщает Минздрав РУ.

    В ведомстве добавили, что для вакцинации подростков в возрасте от 12 до 18 лет использовано более 2 млн доз вакцины, в том числе первой дозой привито 1 010 862 ребенка, второй дозой – 820 464, и бустерной дозой – 252 622 подростка.

    Ранее сообщалось, что прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля прошлого года. Вакцинация осуществляется препаратами: AstraZeneca, ZF-UZ-VAC2001, «Спутник-V», Moderna, Pfizer и Sinovac. В республике 3 августа 2021 года был принят закон, закрепляющий правовую основу обязательной вакцинации работающего населения.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости
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