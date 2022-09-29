Почти 950 рогов сайги изъято у жителя Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более 900 сайгачьих рогов изъяли полицейские Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Актюбинской области совместно с сотрудниками департамента КНБ в ходе проведения оперативных мероприятий на трассе Самара – Шымкент была остановлена автомашина ВАЗ-2110. За рулем находился 41-летний водитель, а на пассажирском сидении – 61-летний мужчина.

В багажнике автомашины полицейские обнаружили семь коробок с сайгачьими рогами. Пассажир пояснил, что коробки принадлежат ему, и он намеревался продать рога. В коробках находилось 765 сайгачьих рогов.

Кроме того, по месту жительства мужчины изъято еще 184 сайгачьих рога. Всего изъято 949 рогов.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 339-1 части первой УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами».

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.









Фото: polisia.kz















