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    • Почти 95 кг «синтетики» изъяла из незаконного оборота полиция Алматы

    2 Августа 2022 18:21

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 95 кг синтетических наркотиков изъяла из незаконного оборота полиция Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    По данным управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы, за 6 месяцев этого года в мегаполисе выявлено 305 наркоправонарушений, в том числе 76 фактов сбыта наркотиков.

    «Из незаконного оборота изъято свыше 212 кг наркотических средств. В частности, 94,7 кг синтетических наркотиков, 69,2 кг гашиша, 48,7 кг марихуаны и др.», - сообщили в полиции.

    В начале года полицейские Алматы ликвидировали крупную нарколабораторию по изготовлению синтетических наркотиков. Цех по производству синтетических наркотиков функционировал в подвале частного дома в микрорайоне Калкаман. Молодой человек с неоконченным медицинским образованием наладил производство наркотиков.

    В ходе обыска сотрудниками полиции изъяты вещества в виде порошка и комочков, пластмассовые емкости с химическими веществами, колбы с жидкостями, электронные весы и другая атрибутика, использованная злоумышленниками при производстве синтетического психотропного вещества мефедрон.

    В общей сложности в нарколаборатории изъято несколько килограмм высушенных веществ.

    Кроме того, благодаря волонтерам и активным горожанам в мегаполисе полицейские закрасили более 4 748 граффити-надписей с информацией о распространении наркотических средств.

    Фото: www.nieuwsblad.be
    #Борьба с наркотиками
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