Почти 900 тысяч госуслуг социально-трудовой сферы оказали в Казахстане в проактивном формате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По данным на 1 ноября 2022 года, казахстанцам было оказано 898 тысяч различных государственных услуг социально-трудовой сферы в проактивном формате. По сравнению с прошлым годом количество получателей, воспользовавшихся проактивным способом, выросло в два раза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Сегодня в проактивном формате оказывается 22 государственных услуги социально-трудовой сферы. Из них наиболее популярными среди получателей стали такие услуги, как:

регистрация безработных (309 тыс.);

назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком (174,6 тыс.);

назначение социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года (145,9 тыс.);

выплата разницы между суммой фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции и суммой пенсионных накоплений (госгарантия) (98,6,6 тыс.);

установление инвалидности и/или степени утраты трудоспособности и/или определение необходимых мер социальной защиты (43,9 тыс.).

Проактивный формат предоставления услуги предполагает, что для получения госуслуги человеку не нужно никуда обращаться: при возникновении той или иной жизненной ситуации гражданин через SMS-сообщение получает уведомление о возможности получения услуги. Ответив на него положительно, человек станет получателем услуги, а все необходимые процедуры будут проведены автоматически.

«К примеру, сейчас женщине при оформлении пособия многодетной матери не нужно обращаться в ЦОН. После рождения четвертого ребенка придет SMS-сообщение, ответив на которое положительно, она дает согласие на оформление пособия для многодетной матерей. Далее информационная система автоматически формирует заявление на назначение пособия. Главное нужно быть зарегистрированной в базе мобильных граждан, чтоб система знала куда отправлять сообщение. На сегодня уже более 28 тысяч граждан оформили соцпособие для многодетной матери в проактивном формате.

Также женщинам, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» первой и второй степени после подписания Указа Президента РК придет SMS-сообщение на оформление пособия. На сегодня уже около 6 тысяч человек оформили этот вид пособия в проактивном формате», – сказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов.

Кроме того, проводится работа по трансформации и упрощению ряда других услуг.

Например, ранее гражданам, потерявшим здоровье, для установления инвалидности, а также получения пособий и технических средств реабилитации, приходилось обращаться в четыре различные инстанции: в поликлинику, отдел медико-социальной экспертизы, ЦОН и акимат.

Теперь же заявитель обращается только в поликлинику по месту жительства, а остальные процессы, за счет интеграции информационных систем, проходят без его участия. Уже более 44 тысячам граждан инвалидность установлена проактивно.

После установления инвалидности заявителю для получения технических средств и услуг реабилитации необходимо лишь ответить на SMS-сообщение. Информация о положенных ему в соответствии с индивидуальной программой реабилитации мерах будет автоматически направлена на портал социальных услуг. На сегодня уже более 50 тысяч граждан оформили технические средства и социальные услуги проактивно.

«Кроме того, в октябре была запущена проактивная государственная услуга по назначению единовременной выплаты на погребение. Родственникам, хоронившим умершего, который получал пенсию или пособие, при подтверждении в информационной системе родственных отношений с умершим, придет SMS-сообщение на проактивное получение услуги по единовременной выплате на погребение», – проинформировал Ербол Оспанов.

Фото: gov.kz