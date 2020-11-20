Почти 900 НПО зарегистрировано в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Форум «Общество и государство: 30 лет партнерства и развития» состоялся в Таразе в режиме онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, на площадке форума представители неправительственного и государственного секторов обсудили результаты своей работы и определили планы на предстоящий период.

Участников форума приветствовал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, отметивший, что за 30 лет партнерства сотрудничество государства с гражданским сектором приобрело системный характер. На сегодняшний день в области зарегистрировано шесть политических партий, 894 НПО, 356 религиозных объединений, 12 общественных советов, 15 профсоюзных организаций.

«Одним из важнейших направлений государственной политики является создание благоприятных условий для развития институтов гражданского общества, - сказал глава региона. - Неправительственный сектор вносит свой вклад в укрепление принципов демократии, решение социальных проблем, к нему относятся, как к равному партнеру государства. Только в этом году на развитие НПО в регионе было выделено свыше одного миллиарда тенге. Мы видим и знаем, какую работу вы проводите среди населения. За 30 лет неправительственные организации Казахстана показали свою значимость, доказали, что являются настоящими патриотами своей страны. Мы это хорошо понимаем, будем и дальше совместно работать на благо жителей нашего региона».

Бердибек Сапарбаев выразил уверенность в том, что концепция развития гражданского общества до 2025 года поможет улучшить механизмы взаимодействия госорганов с НПО.

Вице-министр информации и общественного развития РК Болат Тлепов заверил участников форума, что государство всегда будет поддерживать социальные инициативы: «В Жамбылской области гражданский сектор успешно пользуется инструментами общественного контроля, активно развивается волонтерство. Особое внимание уделяется улучшению качества образования, охране здоровья граждан, защите прав, законных интересов жителей».

Президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева поддержала коллегу, отметив, что местные исполнительные органы и неправительственный сектор Жамбылской области всегда находятся в постоянном контакте. «Доказательство этому – строительство здания реабилитационного оздоровительного комплекса «Асар», - сказала она.

Обсуждение роли НПО продолжилось в ходе панельных секций.

В ходе форума награды получили лауреатыв премии «Жомарт жүрек», победители премии «ASAR». Самые активные представители гражданского сектора удостоились медали «Халық алғысы» и благодарственных грамот акима Жамбылской области.



