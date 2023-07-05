Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Почти 90 автобусов пополнили автопарк Астаны

    5 Июля 2023, 07:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил, что в город поставили новые автобусы, передает МИА «Казинформ».

    «В город поставили почти 90 новых автобусов. В текущем месяце также ожидаем еще порядка 40 автобусов. Часть общественного транспорта – электробусы. Новые автобусы оснащены интеллектуальной системой наблюдения, пандусами и специальными местами для людей с особыми потребностями. Всего же в текущем году планируем увеличить парк общественного транспорта на 400 автобусов. К примеру, в среднем ежедневно на линии выходят 900 автобусов. Таким образом, новые 400 автобусов позволят значительно увеличить автопарк, запустить новые маршруты, сократить интервал ожидания, поэтапно заменить старые автобусы и др.», - сообщил Женис Касымбек.

    По слова акима, часть автобусов закуплена по программе льготного лизингового финансирования общественного транспорта через АО «Фонд развития промышленности», также за счет привлечения средств частных автопарков.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Транспорт Авто
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пассажирский автобус перевернулся на трассе из-за ветра в Карагандинской области
    Более 2,1 млн человек с начала лета стали пассажирами поездов нацперевозчика
    Правила прохождения техосмотра изменились в Казахстане
    Проезд на несколько дней закроют по улице Шагабутдинова в Алматы
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 Очередная ярмарка начала работу в столице
    5 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города