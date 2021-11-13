Почти 88% обучившихся по сельской квоте трудоустроены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 2012 по 2020 годы по государственному гранту по сельской квоте завершили обучение 22 625 молодых специалистов, обучившихся по педагогическим, медицинским и ветеринарным специальностям. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Аскара Мамина на депутатский запрос сенатора Ахылбека Куришбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2012 года для выпускников вузов, поступивших в пределах сельской квоты, на обучение по педагогическим, медицинским и ветеринарным специальностям действует норма по трехлетней отработке в сельской местности. С начала действия данной нормы с 2012 по 2020 годы по государственному гранту по сельской квоте завершили обучение 22625 молодых специалистов. В 2019 году выпуск составил 2285 молодых специалистов, из них трудоустроено 89,7%, в 2020 году выпуск составил 2043 человек, трудоустроено - 87,9%», - говорится в ответе Аскара Мамина.

Трудоустройство выпускников по направлению «Сельское хозяйство» в 2019 году составило 65%, в 2020 году - 63,5 %. Потребность в педагогах по республике составляет всего 3733 человек, в том числе в городской местности – 1863 (49,9%), в сельской местности – 1870 (50,1 %).

Как отметил глава Правительства, одной из мер покрытия потребности в педагогических кадрах, а также повышения привлекательности педагогического образования является повышение стипендии студентам, обучающимся на педагогическом направлении (с 2020 года повышена стипендия студентов с 20 948 тенге до 26 186 тенге, а на педагогическое направление - до 42 тысяч тенге, в 2021 году – с 26 186 до 31423 тенге, на педагогическое направление - до 50 400 тенге).

Ранее сообщалось, что для улучшения качества образования на селе планируется к 2025 году модернизировать 5000 школ.