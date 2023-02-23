Почти 80 кружков работают в карагандинском Дворце школьников

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Во Дворце школьников № 2 Караганды с начала года открылись 16 новых кружков. Дети могут заниматься программированием, сборкой квадракоптеров и роботов, изучать китайский язык, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нашем Дворце школьников дети занимаются в кружках по семи направлениям. Всего с момента открытия в сентябре 2021 года у нас действовало 62 кружка. Сейчас их 78. У нас можно заниматься сборкой и управлением квадрокоптеров и роботов, разработкой программного обеспечения, микроэлектроникой, изучать углубленно химию, заниматься танцами, вокалом, живописью, рукоделием, фитнесом по трём направлениям и изучать языки, в том числе китайский и французский. Все кружки бесплатные. Мы принимаем детей с 5 до 17 лет», – рассказала заведующая массовым отделом Айгерим Баданова.





Записаться в кружки можно через электронную платформу e-daryn.kz. Для подачи заявки родителям необходимо зарегистрироваться на сайте и загрузить фото или скан-копию свидетельства о рождении ребенка, а также справку о состоянии здоровья из медорганизации по установленной форме.

«Недавно для ознакомления с новыми кружками мы провели день открытых дверей. Его посетили 150 детей из школы-лицея имени Ы. Алтынсарина. Для них были организованы экскурсия, мастер-классы «Профилактика сколиоза и плоскостопия», «Юный дизайнер», «Сценический язык», «Занимательный китайский», «Рукоделие и керамика», Fit-zone, настольные игры, интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», вокальные упражнения «Ступенька», площадки «Эко-тәжірибе», – сказала Айгерим Баданова.

Всего на сегодняшний день во Дворце школьников № 2 занимаются 3846 детей.



