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    Почти 80% казахстанцев готовы сдавать декларации - Минфин

    12 Февраля 2021, 15:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почти 80% казахстанцев готовы сдавать декларации и отражать в них свое имущество. Об этом сообщили в Министерстве финансов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Данные были получены в результате опроса, который почти месяц был открыт на Telegram-канале @qarjyminkz.

    Отмечается, что 100% проголосовавших планируют сдать декларацию в электронном виде, потому что это удобно, отмечают участники опроса. Из них через мобильный телефон и другие гаджеты - 69%, с помощью компьютера - 31%. А вот желающих сдавать бумажные формы декларации не нашлось вообще. Между тем 16% опасаются за конфиденциальность сведений.

    Однако в пресс-службе МФ РК заверяют, причин для волнения нет. Более того, в ведомстве внедряют новые технологии, для того чтобы сдача декларации не заняла у граждан много времени.

    «Так, в мобильном приложении e-Salyk Azamat реализован сервис по представлению Декларации об активах и обязательствах (форма отчетности 250.00) в рамках Всеобщего декларирования. Данный сервис прошел все необходимые тестовые работы до внедрения всеобщего декларирования, тем самым на сегодняшний день сервис легкодоступен», - говорится в сообщении ведомства.

    В целом, с начала года 153 497 казахстанцев успели сдать декларации (ФНО 250.00), из них через e-Salyk Azamat – 115 тысяч деклараций.

    Отметим, что заполнение декларации в e-Salyk Azamat не представляет сложностей для граждан: в первую очередь это касается интерфейса мобильного приложения и благодаря упрощенному формату в виде «вопрос-ответ».

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минфин РК Цифровой Казахстан Общество
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