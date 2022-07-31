Почти 8 тыс. человек получили работу в рамках нацпроекта в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Почти 8 тыс. человек получили работу в рамках нацпроекта в Атырауской области. Об этом сообщил руководитель управления координации занятости и социальных программ региона Азамат Мамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

По состоянию на 1 июля в области для трудоустройства по направлению «Еңбек» в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы обратились около 8 тыс. человек. Трудоустроены 7,6 тыс. человек, из них 4,1 тыс. обеспечены постоянной работой.

«По заявкам работодателей на профессиональное обучение направлен 61 человек, 44 получили государственные гранты для начала своего дела. На субсидируемые рабочие места привлечены 3 529 человек. В том числе: на социальные рабочие места 374 человека, на молодежную практику 157 человек. На общественные работы направлены 2950 человек, 30 человек на проект «Первое рабочее место», 18 человек на проект «Контракт поколений». По проекту «Серебряный возраст» трудоустроены на работу 6 человек», - сообщил Азамат Мамбетов.

44 жителям области были предоставлены невозвратные государственные гранты для развития предпринимательства. Они прошли краткосрочные курсы в профессионально-технических учебных заведениях.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года №728 государственная программа «Еңбек» утверждена как национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы.



