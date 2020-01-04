Почти 8 миллионов человек голодают из-за засухи в Зимбабве

ХАРАРЕ. КАЗИНФОРМ - Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций (ВПП)сообщила, что миллионы человек страдают от голода из-за продолжительной засухи и экономического кризиса в Зимбабве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Business Report.

Учитывая, что почти восемь миллионов человек, то есть половина населения испытывают нехватку продовольствия, Всемирная продовольственная программа (ВПП) планирует удвоить число людей, которым она помогает, до 4,1 миллиона человек. Необходимо более 200 миллионов долларов США для реагирования на чрезвычайные ситуации только в первой половине 2020 года.

«Пик голода придется на конец февраля», - сказал заместитель ВПП в Зимбабве Нильс Бальцер.

Годы засухи привели к сокращению производства продуктов питания в Зимбабве, бывшей африканской житнице. В этом году урожай кукурузы снизился на 50 процентов по сравнению с 2018 годом, при этом общий объем производства зерновых составляет менее половины потребностей страны. К августу 2019 года ВПП была вынуждена запустить программу чрезвычайной помощи для удовлетворения растущих потребностей на несколько месяцев раньше, чем предполагалось.

С тех пор нехватка продовольствия стала еще более заметной. В этом месяце кукуруза была доступна только на половине рынков, за которыми наблюдает ВПП по всей стране.

Инфляция - признак широкомасштабного экономического кризиса, переживаемого Зимбабве, сделала основные товары недосягаемыми для всех, кроме самых привилегированных. На фоне острой нехватки иностранной и местной валюты в Зимбабве произошел резкий рост цен - сейчас хлеб стоит в 20 раз дороже, чем шесть месяцев назад, а цена кукурузы почти утроилась за тот же период.

Прогнозы о жаркой и сухой погоде свидетельствуют об еще одном плохом урожае в апреле, который ставит под угрозу жизнь людей..

Увеличение масштабов деятельности ВПП во многих отношениях является сложной задачей. Из-за острой нехватки местной валюты и быстрой инфляции это влечет за собой широкомасштабный переход от денежной помощи к распределению продуктов питания. ВПП обладает уникальными возможностями для того, чтобы сделать этот переход во времена кризиса, но может сделать это только при постоянной поддержке доноров.

«Несмотря на то, что в настоящее время ВПП располагает персоналом, партнерами, транспортными и логистическими мощностями в Зимбабве, очень важно, чтобы мы получили финансирование для оказания помощи в полной мере, - сказал Бальцер. - Жизнь многих зависит от этого».



