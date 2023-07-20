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    Почти 750 кустов конопли изъяли у жителя Карагандинской области

    20 Июля 2023, 20:22

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 747 кустов конопли и более 1 кг марихуаны изъяли полицейские у жителя Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники отдела по противодействию наркопреступности и местной полицейской службы УП Абайского района в рамках ОПМ «Карасора» установили 35-летнего жителя одного из поселков, который, возможно, занимается культивированием марихуаны. При проверке факт подтвердился.

    В ходе осмотра приусадебного участка частного дома, в котором проживает подозреваемый, полицейские изъяли 747 кустов растения зеленого цвета со специфическим запахом. Также в сарае было обнаружен пакет с высушенным веществом растительного происхождения.

    Согласно заключениям экспертиз, представленные на исследования кусты являются наркосодержащими растениями вида конопля, а высушенное вещество – готовая к употреблению марихуана общим весом 1 кг 140 гр.

    Задержанный пояснил, что растил, сушил и хранил данные наркотические средства для собственного употребления. Ведется досудебное расследование по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Карагандинская область Борьба с преступностью Борьба с наркотиками
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