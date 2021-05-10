Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Почти 720 млн тенге перечислил фонд медстрахования для больных туберкулёзом в Карагандинской области

    10 Мая 2021, 17:33

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области 738 человек получают лечение от туберкулёза. В первом квартале за выявление заболевания, диспансерное наблюдение и лечение больных туберкулёзом фонд медстрахования выплатил противотуберкулёзной службе 719,7 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Эти средства пошли также на медицинскую реабилитацию взрослых и детей после перенесённого заболевания и профилактическое лечение латентной туберкулёзной инфекции.

    Туберкулёз относится к социально значимым заболеваниям. Его диагностика, профилактика, лечение, а также реабилитация пациентов, состоящих на учёте, входит в гарантированный объём бесплатной медпомощи. То есть эти услуги пациентам с подозрением на туберкулёз и подтверждённым диагнозом оказываются бесплатно вне зависимости от статуса в системе медстрахования.

    «Пациентам с туберкулёзом гарантирована медпомощь и лекарственное обеспечение, при заразных формах болезни – обязательная госпитализация. При своевременном выявлении и лечении, болезни излечимы полностью, поэтому важно не запускать процесс, своевременно проходить профосмотры, строго соблюдать предписания лечащего врача и беречь своё здоровье», – поясняют в карагандинском филиале фонда медстрахования.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Минздрав РК Страхование Здравоохранение Регионы Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Летний отдых должен быть полезным для детей – Минздрав РК
    Что показала проверка плодоовощной продукции на нитраты – Минздрав РК
    Физические упражнения уменьшают негативные последствия недосыпа - ученые
    Около 6,8 млрд тенге за ОСМС перечислили астанчане в мае
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    4 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    5 Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов