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    Почти 700 тысяч квадратных метров жилья построят в Жамбылской области

    24 Мая 2023, 14:00

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На перевыполнение плана по строительству жилья нацелились в этом году в Жамбылской области. Более 2,5 тыс. семей получат новые квартиры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации заместителя акима Жамбылской области Ерболата Ибрайханова, в 2023 году планируется строительство 74 жилых домов на 3 929 квартир. Общая стоимость жилья составляет 13,2 млрд тенге.

    «До конца 2023 года планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию 45 жилых домов на 2 564 квартиры», - уточнил спикер.

    На территории Жамбылской области за счет средств республиканского бюджета планируется приобрести 797 квартир для социально уязвимых категорий населения и многодетных семей на сумму 7,7 млрд тенге.


    «В целом по итогам 2023 года за счет средств бюджета и частных инвестиций планируется сдать 698,7 тыс. квадратных метров жилья. Ожидается перевыполнение плана на 0,7% по сравнению с 2022 годом», - сообщил Ерболат Ибрайханов.

    В этом году в городе Таразе запланирован капитальный ремонт 44 многоквартирных жилых домов и благоустройство 42 дворовых территорий.

    Кроме того, в рамках проекта «Асарлатып үй салу» в этом году планируется еще 105 семей жамбылцев обеспечить собственным жильем.

    «За счет внебюджетных средств для решения проблем нуждающихся в жилье граждан способом асар в жамбылском регионе возводят дома для нуждающихся в жилье. Дома построены и отремонтированы на средства неравнодушных жителей и местных предпринимателей, руководителей крестьянских хозяйств. С 2020 по 2022 годы в Жамбылской области таким образом обеспечили жильем 338 семей», - уточнил заместитель акима Жамбылской области.


    Как сообщалось ранее, в 2020 году в Жамбылской области в рамках инициативы проекта «Асарлатып үй салу» началось строительство около 100 домов, в 2021 году сдано в эксплуатацию более 100 домов. Жилье получили десятки семей Байзакского, Таласского, Шуского, Жамбылского, Жуалынского и Сарысуского районов.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Строительство Жилье
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