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    Почти 700 субъектов бизнеса планируют проверить в этом году

    3 Февраля 2020, 18:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С учетом введения моратория на проверки микро- и малого бизнеса, в этом году по особому порядку запланированы проверки почти 700 субъектов крупного и среднего бизнеса. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Всего за 2019 год органами государственных доходов было проведено около 27 тысяч налоговых проверок, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года меньше примерно на 29 %. Количество комплексных и тематических проверок составило порядка 7 тысяч, в том числе 5 тысяч проверок субъектов малого бизнеса, или 73% от всех проверок», - сообщил и.о. заместителя председателя ​Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Жанибек Нуржанов на пресс-конференции в СЦК.

    Как он отметил, по проверкам малого бизнеса доначисление составило всего 72 млрд тенге. При этом 79% доначислений приходится на субъекты среднего и крупного предпринимательства.

    Он также напомнил, что в части проверок, проводимых органами государственных доходов, мораторий распространяется на субъекты микро- и малого предпринимательства.

    «Мораторий на проверки распространяется за исключением: на таможенные проверки, встречные налоговые проверки, тематические налоговые проверки по вопросам определения взаиморасчетов между налогоплательщиком и его дебиторами, постановки на регистрационный учет в налоговых органах, исполнения распоряжений о приостановлении расходных операций по кассе, вынесенных налоговым органом, а также по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом РК. Кроме того, не распространяется освобождение на проверки, проводимые на основании обращения субъекта предпринимательства в отношении собственной деятельности и проверки недропользователей», - отметил Ж. Нуржанов.

    В КГД сообщили, что с учетом введения моратория на 2020 год по особому порядку назначения проверок запланированы проверки 693 налогоплательщиков. В том числе субъекты крупного предпринимательства – 151, субъекты среднего предпринимательства – 542.

    Напомним, по поручению Президента РК, с января 2020 года вступило в силу решение о трехлетнем запрете на проверки субъектов микро- и малого бизнеса.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Бизнес Минфин РК
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