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    • Почти 700 мигрантов пересекли Ла-Манш и прибыли в Великобританию за один день

    2 Августа 2022 23:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нелегальные иммигранты, пробирающиеся в Великобританию морем, поставили рекорд: в понедельник Ла-Манш пересекли почти 700 человек. По данным британского минобороны, предыдущий антирекорд был поставлен в апреле этого года: тогда за день границу пересек 651 мигрант, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Мигранты прибыли в Великобританию из Франции на 14 лодках. Их могло быть еще больше, однако французские власти не дали выйти в море одной лодке с 35 людьми на борту.

    По данным британского правительства, в 2022 году в Великобританию из Франции через Ла-Манш прибыли уже более 17 тыс. нелегальных иммигрантов. В прошлом году их было 28,5 тыс., а в 2020 – всего 8,5 тыс. человек.

    Британское правительство пытается решить проблему незаконной миграции так, чтобы не допустить роста числа иммигрантов в стране. В частности, одно из решений этой проблемы, предложенное министерством внутренних дел, состоит в высылке мигрантов в Руанду.

    «В рамках нашего нового партнерства с Руандой в области миграции и экономического развития мы продолжаем подготовку к переселению тех, кто совершает опасные и незаконные попытки попасть в Великобританию», - сказал официальный представитель правительства.

    План отправлять нелегалов в лагерь в Руанду на время рассмотрения их ходатайств раскритиковали правозащитники в самой Британии, и первый самолет с мигрантами, который должен был вылететь в Руанду из Великобритании в середине июня, был остановлен на взлетной полосе буквально за несколько минут до взлета – это сделали по распоряжению суда.

    Британские политики обвиняют французские власти в том, что те недостаточно эффективно борются с потоком незаконных иммигрантов через их страну в Великобританию.

    «У Франции есть моральное и международное обязательство защищать людей, оказавшихся в уязвимом положении, спасать жизни, останавливать контрабандистов и бороться с организованной преступностью», - заявила парламентарий-консерватор от Дувра Натали Эльфик.

    Уже упомянутый представитель британского правительства считает, люди всегда должны просить убежища в первой безопасной стране, до которой они добрались, «а не рисковать своей жизнью и набивать карманы безжалостных преступных группировок, чтобы пересечь Ла-Манш».

    Он добавил, что британский Закон о гражданстве и границах квалифицирует заведомо незаконное прибытие в Великобританию как уголовное преступление, а по новой редакции закона тем, кто помогает незаконному въезду людей в страну, грозит пожизненное заключение.


    #Великобритания #Мировые новости #мигранты
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