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    Почти 700 фактов ввоза поддельных лекарств в РК зарегистрировано за два года

    17 Августа 2022 13:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Около 700 фактов нарушений по ввозу поддельных лекарств в Казахстан зафиксировано за последние два года. На сегодняшний день в Казахстане вводится цифровая маркировка лекарственных препаратов. В первом этапе участвуют производители и импортеры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центра развития цифровой экономики.

    По разным оценкам, от 2 до 10 % медикаментов на фармацевтическом рынке являются фальсифицированной или недоброкачественной продукцией.

    Такие страны как США, Китай, страны-участницы Евросоюза и Бразилия уже давно реализуют инициативы маркировки и прослеживания товаров. В России обязательная маркировка ряда товаров вводится с 2019 года, а к 2024 году обязательной маркировке будут подлежать все товары без исключения.

    Пилотный проект цифровой маркировки лекарственных препаратов начался в сентябре 2019 года и завершился 31 июля 2021 года. В нем участвовали производители, дистрибьюторы, импортеры, аптеки и медицинские организации.

    На данный момент вводится первый этап маркировки 90 наименований лекарств из перечня, утвержденного Правительством Республики Казахстан.

    До конца 2023 года ожидается 100 % внедрение цифровой маркировки лекарственных препаратов в стране.


    #Здравоохранение #Экономика #Общество
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