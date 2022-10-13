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    Почти 70 детей в Гамбии умерли после приёма сиропа от кашля

    13 Октября 2022, 19:16

    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Власти Индии приостановили производство на фармацевтической фабрике, в отношении которой ведется расследование в связи с гибелью 69 детей в Гамбии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Ранее ВОЗ связала их смерти от почетной недостаточности с приемом сиропов от кашля, произведенных компанией Maiden Pharma. Причиной стало повышенное содержание токсичных веществ, диэтиленгликоля и этиленгликоля.

    Известная как «аптека мира», Индия поставляет 45% всех непатентованных лекарств в Африку.


    Фото: euronews.com
    Здравоохранение Африка Индия Мировые новости
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