Почти 7 млн тенге выделили на организацию досуга молодежи в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области намерены реализовать два крупных проекта, нацеленных на организацию досуга молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению руководителя управления по вопросам молодежной политики Ерлана Жакупова, организация досуга молодежи служит одним из важных направлений молодежной политики, реализуемой в регионе.

«Поэтому два крупных проекта государственного социального заказа мы посвятили этому. В частности это такие проекты, как развитие КВН в области и развитие дебатного движения. В общей сложности на эти цели предусмотрены 6,8 миллиона тенге», - сообщил руководитель местного управления по вопросам молодежной политики Ерлан Жакупов.

Он уточнил, что в рамках первого проекта в 20 районах области будут проведены обучающие семинары.

«Зачем это нужно, спросите вы. КВН - всенародная и всеми любимая игра. Но и здесь есть свои определенные рамки, включающие в себя следование заданной тематике, умение вести себя на сцене и так далее. К сожалению, нынешнее поколение не знакомо с этими правилами. Вот поэтому мы и выбрали это направление. Разумеется, будут привлечены профессиональные тренеры из числа именитых квнщиков», - пояснил Е.Жакупов.

По завершению проекта в Талдыкоргане состоится республиканский фестиваль КВН «Жайдарлы Жетісу» на Кубок акима области, по итогам которого победители будут удостоены солидных денежных премий. К примеру, обладатель первого места получит 300 тысяч тенге.

«Следующий проект включил в себя развитие дебатного движения в области. Здесь основные мероприятия проекта - организация и проведение обучающих семинаров, турниров по дебатам. Цели - популяризация дебатного движения и создание дебатных клубов по всех уголках нашей области», - добавил Е.Жакупов.