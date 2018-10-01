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Почти 7 млн тенге выделили на организацию досуга молодежи в Алматинской области

1 Октября 2018 03:51 75
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Почти 7 млн тенге выделили на организацию досуга молодежи в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области намерены реализовать два крупных проекта, нацеленных на организацию досуга молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По мнению руководителя управления по вопросам молодежной политики Ерлана Жакупова, организация досуга молодежи служит одним из важных направлений молодежной политики, реализуемой в регионе.

«Поэтому два крупных проекта государственного социального заказа мы посвятили этому. В частности это такие проекты, как развитие КВН в области и развитие дебатного движения. В общей сложности на эти цели предусмотрены 6,8 миллиона тенге», - сообщил руководитель местного управления по вопросам молодежной политики Ерлан Жакупов.

Он уточнил, что в рамках первого проекта в 20 районах области будут проведены обучающие семинары.

«Зачем это нужно, спросите вы. КВН - всенародная и всеми любимая игра. Но и здесь есть свои определенные рамки, включающие в себя следование заданной тематике, умение вести себя на сцене и так далее. К сожалению, нынешнее поколение не знакомо с этими правилами. Вот поэтому мы и выбрали это направление. Разумеется, будут привлечены профессиональные тренеры из числа именитых квнщиков», - пояснил Е.Жакупов.

По завершению проекта в Талдыкоргане состоится республиканский фестиваль КВН «Жайдарлы Жетісу» на Кубок акима области, по итогам которого победители будут удостоены солидных денежных премий. К примеру, обладатель первого места получит 300 тысяч тенге.

«Следующий проект включил в себя развитие дебатного движения в области. Здесь основные мероприятия проекта - организация и проведение обучающих семинаров, турниров по дебатам. Цели - популяризация дебатного движения и создание дебатных клубов по всех уголках нашей области», - добавил Е.Жакупов.

 

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Ключевые слова: Алматинская область, общество,
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Автор:

Хасан Еспанов

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