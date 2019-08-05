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    Почти 7,5 тысячи ударов молнии зафиксировали над Восточной Норвегией в выходные

    5 Августа 2019, 20:47

    ОСЛО. КАЗИНФОРМ - В прошедшие выходные над территорией Восточной Норвегии синоптики зафиксировали 7463 удара молнии. Причиной молний, по информации местных специалистов, стала «встреча штормового северного ветра с потоком теплого воздуха с юга», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «В относительно теплых слояхвоздуха более холодные воздушные массы транспортировались в другом направлениии с разными свойствами. Часто такая комбинация слоев теплого воздуха с юга иболее холодной массы воздуха формирует энергию, которая затем ищет своеобразныйвыход», - пояснил норвежский метеоролог Гуннар Литик.

    Хотя молния наноситзначительный материальный ущерб, человеческих жертв за последние годы вНорвегии немного – за последние 20 лет былозафиксировано 3 летальных исхода.

    Правда, в конце июля жертвоймолнии стала 45-летняя норвежка, которая принимала участие в забеге поприродному рельефу в итальянских Альпах. После удара молнии на высоте 2,1 тыс.метров над уровнем моря женщина была еще жива, но когда спасатели нашли ее, тобыло поздно.

    Примерно в этот же периодболее 50 человек погибли после удара молнии в Индии за 2 дня. В частности,пятеро не спаслись после попадания разряда в мост, под которым они прятались отдождя.

    А тремя годами ранее все втой же Норвегии на южном горном плато Хардангервиддбуквально от одного удара молнии погибли целых 323 оленя.


    Автор: ИльясОмаров

    Автор:

    Происшествия Евросоюз
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