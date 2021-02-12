Почти 650 тысяч тонн хлеба произведено в Казахстане в прошлом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минсельхоз РК отмечает рост переработки и производства отдельных видов пищевых продуктов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Несмотря на пандемию коронавируса, за 12 месяцев 2020 года в Казахстане почти на 42% – с 4,3 до 6,1 тысячи тонн – выросло производство пшеничного глютена, на 20% – со 166 до 200 тысяч тонн – переработанного риса. Крахмала произвели на 14,4% больше, чем в 2019 году (с 32,6 до 37,3 тысячи тонн), макаронных изделий – на 6,3% (со 168,3 до 178,8 тысячи тонн), кондитерских изделий – на 2,6% (с 237,9 до 244,2 тысячи тонн), муки – на 1,6% (с 3,27 до 3,32 млн тонн), маргарина – на 1% (с 62,4 до 63 тысяч тонн).

На уровне прошлого года произведено 644,6 тысячи тонн свежего хлеба

Вместе с тем, наблюдается снижение производства плодов и орехов переработанных и консервированных на 30% (с 6,7 до 4,7 тыс. тонн), соков фруктовых и овощных – на 21% (с 74,8 до 59,2 млн литров), овощей переработанных и консервированных, кроме картофеля – на 12,5% (с 24,3 до 21,3 тысячи тонн), масла растительного рафинированного и нерафинированного – на 2,4% (с 475 до 464 тысяч тонн).